Sinner-Tiafoe, l'azzurro è favorito ma può perdere un set

Dopo aver battuto Sonego Jannik Sinner si appresta a sfidare Tiafoe (14° nel ranking Atp) nei quarti dell' Atp di Vienna . Un match dal pronostico sulla carta favorevole (e di molto) all'altoatesino anche se due anni fa sempre a Vienna fu l'americano a spuntarla per 2 set a 1. Nei due precedenti incontri invece aveva trionfato l'italiano. Sinner, quanto paga la vittoria su Tiafoe Per le quote pochi dubbi sul fatto che Sinner si prenderà la rivincita su Tiafoe .

24 da Cplay mentre per il successo di Tiafoe la quota schizza a 4. Per Sisal la vittoria di Sinner è ancora più probabile, per questo motivo il 2 scende a 1.20 mentre l'1 è pagato 3.75. Valutazioni in linea con quelle del bookmaker StarCasinò Bet che offre il successo di Jannik a 1.22 e quello di Tiafoe a 3.80. Con Sinner dunque favorito non sorprende che nel mercato ' Set betting ' i bookie privilegino la scelta '0-2', in lavagna mediamente a 1.65.

