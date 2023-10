Sinner-Sonego, dagli altoparlanti insulti alla Juventus: sconcerto in campo

. Per l’altoatesino è un 6-2, 6-4, così il cammino sul cemento austriaco può continuare: ad attenderlo ora c’è lo statunitense Tiafoe nel match di oggi, venerdì 27 ottobre, in programma alle 18.30. Il match di giovedì è stato segnato da una clamorosa gaffe degli organizzatori: un episodio che si era già verificato lo scorso giugno durante la premiazione dell'Europeo a squadre di atletica leggera a Chorzow, in Polonia.

dei Ricchi e Poveri, ma nella versione modificata con il riferimento offensivo ai tifosi bianconeri ("Stringimi forte e stammi più vicino, e chi non salta è un gobbo juventino"). Un incitamento che voleva essere per Lorenzo Sonego, grande tifoso del Torino, ma che alla fine non ha avuto sorte. Dopo un primo set quasi dominato e un secondo più combattuto (con Sonego che ha sprecato un break per riaprila), ha vinto il “milanista” Sinner.

Italia Notizie

Leggi di più:

Libero_official »

Canzone «contro la Juventus» durante Sinner-Sonego all’Atp 500 di Vienna: la gaffeDurante il derby Sinner-Sonego il dj austriaco mette i Ricchi e Poveri, ma manda la versione di «Sarà perché ti amo» anti Juventus. Era già successo agli Europei di atletica Leggi di più ⮕

Sinner-Sonego e Arnaldi-Rublev: dove vedere in tv i match dell’Atp 500 di ViennaIn Austria si giocano gli ottavi di finale: derby tra Jannik e Lorenzo, Arnaldi al test Rublev Leggi di più ⮕

Sinner batte Sonego all’Atp 500 di Vienna: va ai quartiA Vienna Sinner batte Sonego in due set per la quarta volta nel 2023, accede ai quarti di finale Leggi di più ⮕

Sinner-Tiafoe: dove vedere in tv il match dell’Atp 500 di ViennaIn Austria nei quarti di finale Jannik sfida lo statunitense, con cui è avanti 2-1 nei precedenti Leggi di più ⮕

Vienna, l'assurdo coro anti Juve non porta fortuna a Sonego: vince SinnerEpisodio curioso durante il derby tutto italiano nell'Atp 500 della capitale austriaca: ecco cosa è accaduto Leggi di più ⮕

Bufera sul dj, parte il coro contro la Juve: la reazione di Sinner e SonegoDurante il derby azzurro a Vienna per errore viene diffusa 'Sarà perché ti amo' nella versione da stadio contro i bianconeri Leggi di più ⮕