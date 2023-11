Sinner si salva di tocco: rivivi il colpo più bello contro McDonald

Superate da poco le 2.30, Jannik Sinner stacca il biglietto per il biglietto per gli ottavi di finale del Masters 1000 di Parigi-Bercy, cogliendo anche la sua prima vittoria della carriera in questo torneo. Il numero quattro del mondo è stato costretto a scendere in campo a notte inoltrata contro Mackenzie McDonald complice un tabellone lunghissimo e assurdo.

