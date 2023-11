Sinner, Rune e Djokovic: incroci sorprendenti nelle Atp Finals

Non serve un algoritmo, ma una lettura attenta del regolamento e un po’ di pazienza: il destino di Jannik Sinner, Holger Rune e Novak Djokovic è intrecciato e nell’ultima giornata del girone Verde delle Atp Finals, giovedì, sono possibili suggestivi incroci sorpendenti. Soprattutto per un motivo: Sinner tiferà per l’amico Hubert Hurkacz contro Djokovic, mentre a Djokovic conviene tifare per Sinner. Almeno in partenza. Vediamo cosa può succedere.

Djokovic contro Hurkacz: le combinazioni possibili Hurkacz sostituisce il greco Stefanos Tsitsipas ma non può qualificarsi. Anche se batte Djokovic e finisce a pari punti con lui e Rune, è eliminato per regolamento perché ha giocato solo una partita. Hurkacz però può regalare la sicurezza al suo amico Sinner: è sufficiente che vinca un set contro Djokovic per promuovere automaticamente il tennista altoatesino. Contemporaneamente, se Jannik vince il suo match, Nole può vincere o perdere, non fa differenza: passerebbe sempre da secondo nel giron

