Sinner qualificato alle semifinali delle Atp Finals di Torino

In campo Sinner-Rune 0-0 (5-2) Sinner batte per il set Rune mantiene la battuta e muove il punteggio. Sinner mantiene il servizio. Torna alla battuta Rune che tiene il servizio Parte bene Sinner, già qualificato grazie al risultato di Djokovic. Doppio break dell'altoatesino che mantiene il servizio. Jannik Sinner è matematicamente qualificato alle semifinali delle Atp Finals di Torino.

Il passaggio del turno deriva dal fatto che Novak Djokovic ha perso il secondo set per 6-4 nella sfida pomeridiana con Hubert Hurkacz (il primo lo ha vinto 7-6). In base alle possibili combinazioni, quindi, con qualsiasi risultato si concluda questa sera la sfida con il danese Holger Rune il giovane talento azzurro è comunque promosso al secondo turno. Nonostante la vittoria in tre set sul polacco Huvert Hurkacz - 7-6 (1), 4-6, 6-1 - per Novak Djokovic, numero 1 del ranking mondiale, resta"a rischio" il passaggio alle semifinali delle Atp Finals di Torin

CORRİERE: Sinner-Djokovic in diretta il match dell’Atp finals di Torino Live 7-5Con una vittoria in due set contro il campione serbo l’azzurro si qualificherebbe per le semifinali. Negli altri casi dovrebbe aspettare l’ultimo turno contro Rune

LASTAMPA: Atp Finals Torino: Sinner memorabile, Djokovic sconfittoL’azzurro supera in tre set il serbo al culmine di una partita esaltante al Pala Alpitour: «Grazie Torino , abbiamo vinto insieme»

SKYTG24: Tennis Atp Finals: impresa Sinner a Torino, batte Djokovic in tre setI titoli di Sky TG24 del 14 novembre, edizione delle 19:00

TUTTOSPORT: Sinner-Djokovic: orario, diretta e dove vedere in tv le Nitto ATP FinalsL'altoatesino, dopo il successo all'esordio contro Tsitsipas, sfida il numero uno al mondo, vittorioso contro Rune al debutto

CORSPORT: Jannik Sinner sconfigge Novak Djokovic alle Nitto ATP FinalsJannik Sinner sconfigge Novak Djokovic alle Nitto ATP Finals superando l’unico big (sino a ieri) ancora assente dal personale tabellino del campione azzurro.

REPUBBLİCA: Sinner, Rune e Djokovic: incroci sorprendenti nelle Atp FinalsIl destino di Jannik Sinner , Holger Rune e Novak Djokovic è intrecciato e nell’ultima giornata del girone Verde delle Atp Finals , giovedì, sono possibili suggestivi incroci sorpendenti.

