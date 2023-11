Sinner-Medvedev 2-1 (7-6, 4-6, 6-3), rivivi la diretta della finale dell'Atp di Vienna

VIENNA (AUSTRIA) - Jannik Sinner vince il torneo di Vienna, Atp 500 che si è svolto sui campi in cemento del Wiener Stadthalle nella capitale viennese.

Dopo averlo battuto a Pechino, l'azzurro supera ancora una volta il campione uscente Daniil Medvedev in tre tiratissimi set - 7-6 (7), 4-6, 6-3 - dopo oltre 3 ore di battaglia: il 22enne altoatesino conquista così il suo decimo titolo in carriera, il quarto in un 2023 da sogno. Rivivi il match.

