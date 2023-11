Sinner-McDonald 6-7 7-5 6-1, Jannik più forte dell'orario tardo

Primo set per McDonald, che sembra in palla anche nel secondo, anche se il primo a ottenere palle break è Sinner, nel quarto game; non le sfrutta e si va avanti on serve fino al vantaggio per 6-5 dell’altoatesino. McDonald va a servire per restare nel set, ma commettenon riesce a tenere in campo l’accelerazione di Sinner. Siamo quindi 1-1 quando sono già passate le 2 del mattino e arriva l’ultimo set della lunghissima giornata parigina.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

CORRIERE: Sinner-McDonald: dove vedere in tv il match del Masters 1000 di Parigi BercyDopo la vittoria di Vienna ai danni di Medvedev Jannik Sinner torna in campo contro Mackenzie McDonald, già battuto due volte. Ieri la rinuncia forzata al doppio contro Djokovic

Fonte: Corriere | Leggi di più ⮕

SKYSPORT: ATP Parigi Bercy, il programma di oggi su Sky: Sinner debutta con McDonaldLeggi su Sky Sport l'articolo ATP Parigi Bercy, il programma di oggi su Sky: Sinner debutta con McDonald

Fonte: SkySport | Leggi di più ⮕

CORSPORT: Sinner-McDonald a Parigi-Bercy: orario e come vederla in tv e streamingDopo il trionfo a Vienna l'azzurro debutta nel Masters 1000 francese sfidando oggi (1 novembre) lo statunitense nel secondo turno: tutti i dettagli

Fonte: CorSport | Leggi di più ⮕

ILPOST: Jannik Sinner ha vinto il torneo ATP 500 di ViennaGli articoli, le rassegne, i blog, le foto, tutto quello che arriva dal mondo e dalla rete.

Fonte: ilpost | Leggi di più ⮕

ILPOST: Jannik Sinner ha vinto il torneo ATP 500 di ViennaGli articoli, le rassegne, i blog, le foto, tutto quello che arriva dal mondo e dalla rete.

Fonte: ilpost | Leggi di più ⮕

ILPOST: Jannik Sinner ha vinto il torneo ATP 500 di ViennaGli articoli, le rassegne, i blog, le foto, tutto quello che arriva dal mondo e dalla rete.

Fonte: ilpost | Leggi di più ⮕