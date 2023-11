Sinner in campo a Parigi-Bercy: data, orario e avversario

PARIGI (Francia) - Dopo il successo ottenuto contro Medvedev nel torneo Atp di Vienna, Jannik Sinner sarà impegnato al Masters 1000 di Parigi-Bercy .

Nel tabellone principale, il tennista altoatesino è la testa di serie numero 4 , e avrà modo di accedere direttamente al secondo turno grazie a un bye. Sinner in campo mercoledì Il tennista azzurro avrà modo di affrontare nei sedicesimi di finale del torneo Masters 1000 di Parigi-Bercy il vincente del confronto statunitense tra Jeffrey John Wolf e Mackenzie McDonald . L’esordio di Jannik Sinner è previsto nella giornata di mercoledì.

