Sinner in campo a notte fonda, il durissimo attacco di Bertolucci: 'Vergogna'

Un fatto che ha mandato su tutte le furie l'ex tennista Bertolucci.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

AGENZIA_ANSA: Ennio Doris, l'uomo e il banchiere al cinema con GhiniAlessandro Bertolucci è un Berlusconi 'senza volontà polemica' (ANSA)

Fonte: Agenzia_Ansa | Leggi di più ⮕

AGENZIA_ANSA: Bombardieri, la manovra? 'Una vergogna sulle pensioni'La manovra? 'E' una vergogna' sulle pensioni. (ANSA)

Fonte: Agenzia_Ansa | Leggi di più ⮕

LIBERO_OFFICIAL: Alviero Martini, lo sfogo durissimo: "Una vergogna, in autostrada da sei ore"Chi l’avrebbe detto che proprio lui, Alviero Martini , lo stilista che disegna le mappe su borse, scarpe e camicie avrebbe avuto, prima o poi, ...

Fonte: Libero_official | Leggi di più ⮕

COMINGSOONIT: Jean-Claude Van Damme si vergogna del suo cameo in FriendsL'attore ha interpretato se stesso in un episodio della seconda stagione della sitcom, ma oggi non ne va molto fiero.

Fonte: comingsoonit | Leggi di più ⮕

LIBERO_OFFICIAL: Parenzo, la vignetta-vergogna del Fatto: "Il nuovo vanto", come lo deridonoUna vignetta irridente. In prima pagina sul Fatto quotidiano lo schizzo (di fiele) di Mannelli chiarisce bene chi sia il nuovo nemico pubblico d...

Fonte: Libero_official | Leggi di più ⮕

CORSPORT: Sinner, rimonta show: perché Jannik ha vinto a Parigi alle 3 di notteDebutto con vittoria in piena notte per il n.4 del mondo al Masters 1000 parigino: scoglio secondo turno superato, agli ottavi c'è De Minaur

Fonte: CorSport | Leggi di più ⮕