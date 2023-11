Sinner: 'Importante aver avuto i miei genitori a fianco tutta la settimana'

battuto Daniil Medvedev in finale e conquistato il decimo titolo della sua ancor giovane carriera.ha raccontato un retroscena su questi ultimi giorni e che riguarda. Di solito capita solo quando sono a casa, ma per uno, due giorni al massimo, quando vado a trovare i nonni che sono anziani, qui è stato diverso.

Contenti per la vittoria? Davvero, ma per loro, come credo per tutti i genitori, è molto più importante sapere che sono felice . E per me sapere che lo sono anche loro, che stanno bene. Quando succede, abbiamo già vinto tutti. Se poi va bene anche in campo, è il top. Lo sapete sono una persona semplice. Mi fa felice ogni momento che vivo.

Noi tennisti viaggiamo sempre, quindi è importante poter fare una vita normale, anche se per tempi più ristretti . Mi piace giocare alla play station con i miei amici quando sono a casa, giocare a golf, guidare un po’ la macchina che aspettavo e che finalmente è arrivata...". headtopics.com

