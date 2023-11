Sinner: 'Grazie Nole, sei un'ispirazione per tutti'

Sinner è già un campione. Si vede anche dalla classe con cui incassa la sconfitta. Sapeva che battere due volte in pochi giorni il numero uno al mondo era un'impresa. Non ce l'ha fatta, ma Jannik sa anche che ha tutta la carriera davanti per togliersi tante soddisfazioni. ' Grazie che dire, Nole, con te posso parlare in Italiano, congratulazioni per questa settimana hai iniziato la stagione vincendo l’hai finita vincendo, meglio di così.

Sei l’ispirazione non solo per tutti quelli che stanno guardando ma anche per i giocatori, per la professionalità e per il team. Poi voglio ringraziare il mio team, abbiamo fatto negli ultimi due o tre mesi tante partite, siamo migliorati durante tutta la stagione, abbiamo visto anche oggi che possiamo migliorare tanto, possiamo guardare con ottimismo al futuro. Siamo partiti a inizio anno che ero un giocatore e ora sono un altro, grazie a voi che mi fate capire tante cose. Ovviamente voglio ringraziare la federazion





