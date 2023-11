Sinner enorme, Parigi è uno scandalo: vince di notte e ora rigioca subito!

Per l'altoatesino si tratta della vittoria numero 57 in stagione, prima sul veloce di Parigi Bercy. Sinner in campo a mezzanotte Il programma di Parigi Bercy è già sotto accusa per la gestione dei campi visto che tutte le partite si giocano sul centrale con il Campo 1 praticamente vuoto. Sinner è sceso in campo verso la mezzanotte per via della durata dei due incontri prima del suo proprio sul campo centrale ovvero Dimitrov-Medvedev e Zverev-Humbert .

