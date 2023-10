Sinner batte Tiafoe in due set: è in semifinale a Vienna

La cinquantaquattresima vittoria della stagione segna un altro primato, per Jannik Sinner: solo Corrado Barazzutti ne aveva vinte tante, nel 1978. Ma è evidente che l'altoatesino ne vincerà altre, in questo 2023 che è ancora lungo.

A Vienna il numero uno azzurro, numero 4 del mondo, si prende la semifinale del torneo Atp 500 contro Frances Tiafoe, e anche questa in fondo è un'altra piccola rivincita, perché c'era stato un episodio passato, proprio a Vienna nel 2021, contro l'americano: si mise a fare un po' il pagliaccio e, nel buttarla in caciara, riuscì a destabilizzare Sinner che stava comandando quel match.

