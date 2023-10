Sinmulta in Spagna paga contravvenzioni per eccesso velocità

È nato il Spagna il servizio Sinmulta che, con un abbonamento annuale di 53 euro, copre fino a tre violazioni dei limiti di velocità.

"La situazione finanziaria di molte persone oggi è molto limitata e, ovviamente, tutti vogliono evitare spese impreviste - afferma Alex Vega, ceo di Sinmulta - L'obiettivo principale di Sinmulta è quello di poter offrire sia ai privati che alle aziende protezione finanziaria e sicurezza nella vita quotidiana con l'aiuto delle soluzioni che mettiamo a disposizione dei nostri clienti".

"Il servizio Sinmulta non vuole incentivare la guida a velocità eccessive - ha sottolineato Veg - Raccomandiamo a tutti i conducenti di rispettare le regole e i limiti di velocità, per la loro sicurezza e quella degli altri. Ma, nel caso in cui commettano un errore, copriamo il costo finanziario della multa ai nostri clienti". headtopics.com

"La responsabilità morale e legale ricade sempre sul guidatore stesso, ma Sinmulta diventa responsabile della parte finanziaria nei casi delle multe per eccesso di velocità". La protezione finanziaria di Sinmulta è valida per contravvenzioni per eccesso di velocità su strade dove i limiti sono compresi tra 70 e 120 km/h e purché il valore indicato non venga superato di oltre 50 km/h.

