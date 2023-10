Sinistra spaccata in sei in Parlamento: altro che Foggia...

Doveva ripartire dalla “bandierina” piantata a Foggia ma il nuovo campo largo (o «giusto», a seconda che a pronunciarlo siano Schlein o Conte: i due litigano pure su questo), in meno di 24 ore, è già riesploso. E non proprio su quisquilie quanto su un fronte – quello delle crisi internazionali – che dimostra una volta per tutte come le opposizioni, agli occhi di tutti gli osservatori, marciano divise per colpire...divise.

E il “campo largo”? Si è frantumato in cinque-sei parti: ogni partito (Avs, Pd, M5S, Iv, Azione; e anche +Europa a Montecitorio) se l’è cavata, diciamo così, con la propria. La conclusione politica era scontata: a passare, sia al Senato che alla Camera, è stato il documento di FdI, Lega, FI e Noi moderati.

Tutto questo alla vigilia della manifestazione di domani indetta dalla rete Pace e disarmo. Se è scontata, qui, la presenza dei rosso-verdi di Bonelli e Fratoianni, la vera “sfida” interna a sinistra è stata lanciata da Conte che ha ufficializzato l’adesione del M5S invitando tutti a unirsi sotto l’arcobaleno della pace. Il punto vero della kermesse saranno i toni che si alzeranno: sulla Palestina (e Hamas) ma anche sul destino dell’Ucraina. headtopics.com

Italia Notizie

