e sinistra scendono in piazza per il cessate il fuoco in Medio Oriente e scoppia la "guerra" proprio tra i progressisti. Nel mirino c'è il Pd che ha chiesto di non partecipare in modo ufficiale alla manifestazione a Roma. E così il leader di Sinistra Italiana,tuona: "Non capisco la scelta di chi non c’è, la piazza giusta era questa. La piazza di oggi era una grande occasione, spiace davvero per chi non ci sarà".

Noi siamo quelli che condannano senza ambiguità gli atti terroristici e disumani di, e che condannano senza ambiguità l’assedio collettivo sui civili palestinesi e i crimini di guerra che si consumano da giorni a Gaza per mano dell’esercito israeliano. La piazza di chi manifesta per il cessate il fuoco, per la liberazione di tutti gli ostaggi, per il diritto internazionale e contro il terrorismo. L’unica strada per uscire da questa situazione".

