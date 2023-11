Sindacati divisi sulla legge di Bilancio

Sindacati divisi ma scendono in piazza per esprimere insoddisfazione per l'intera manovra o alcune parti. Cgil e Uil bocciano la legge di Bilancio e proclamano scioperi dal 17 novembre. Cisl scende in piazza a Roma il 25 novembre per dire no alla stretta sulle pensioni dei medici e chiede correzioni e miglioramenti alla manovra.





Corriere » / 🏆 2. in İT Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Manovra, sindacati divisi: Cisl in piazza il 25 novembre, Cgil e Uil proclamano lo scioperoOtto ore di astensione dal lavoro con 5 giornate di mobilitazione a partire dal 17 novembre (ANSA)

Fonte: Agenzia_Ansa - 🏆 4. / 92 Leggi di più »

Mondo della Scuola sul piede di guerra, 17 novembre Cgil e Uil in piazzaLa protesta in tutta Italia dalla manovra al rinnovo contrattuale

Fonte: Adnkronos - 🏆 8. / 77 Leggi di più »

Cgil e Uil, 'aspettiamo valutazione del garante scioperi''Apertura su vigili del fuoco e trasporto aereo' (ANSA)

Fonte: Agenzia_Ansa - 🏆 4. / 92 Leggi di più »

Garante a Cgil e Uil, mancano requisiti per lo sciopero generaleLa protesta di venerdì 17 va quindi rimodulata. Lega: 'Castigato il capriccioso Landini' (ANSA)

Fonte: Agenzia_Ansa - 🏆 4. / 92 Leggi di più »

Garante a Cgil e Uil, 'mancano i requisiti di sciopero generale'La Commissione di garanzia conferma 'il contenuto del provvedimento adottato in data 8 novembre' sullo sciopero di venerdì 17 proclamato da Cgil e Uil, con cui chiede la rimodulazione dello stop in alcuni settori. (ANSA)

Fonte: Agenzia_Ansa - 🏆 4. / 92 Leggi di più »

Sciopero CGIL e UIL per venerdì 17 novembreLa Commissione di garanzia ha diffuso una delibera secondo cui le associazioni sindacali coinvolte avrebbero violato la normativa in vigore, invitandole a rimodulare gli orari e le modalità di convocazione dello sciopero. Il ministro dei Trasporti Matteo Salvini interviene accusando la CGIL di ignorare le regole delle mobilitazioni.

Fonte: ilpost - 🏆 7. / 83 Leggi di più »