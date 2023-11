Simy dopo il rientro in campo con la Salernitana: 'Certe cose non cambiano mai...'

L'attaccante nigeriano, tramite i social, ha commentato il suo ritorno così:"Certe cose non cambiano mai, sono ancora qui con lo stesso spirito, lo stesso atteggiamento e la stessa passione".Ujkani annuncia l'addio al calcio:"Non potevo immaginarmi questo cammino"L'Inter valuta il prestito di Bisseck a gennaio? Intanto Torino e Frosinone hanno sondato la pistaSerie A, per i prossimi 5 anni diritti Tv ancora a Dazn e Sky.

TUTTOMERCATOWEB: Oggi Salernitana-Sampdoria, i convocati di Inzaghi: out Boulaye Dia, presente SimyIl tecnico della Salernitana Filippo Inzaghi ha diramato l'elenco dei convocati in vista della sfida di Coppa Italia contro la Sampdoria in programma questo pomeriggio alle 18. Presente nell'elenco Si

CMDOTCOM: Salernitana, i convocati di Inzaghi: out Dia, la decisione su SimyIl tecnico della Salernitana Filippo Inzaghi ha diramato l&39;elenco dei convocati in vista della sfida di Coppa Italia contro la Sampdoria, in programma questo pomeriggio alle 18. Presente nell&39;elenco

TUTTOMERCATOWEB: Salernitana, Inzaghi ha il suo nuovo N°9: la maglia assegnata al rientrante SimyCon l'arrivo in panchina in casa Salernitana di Filippo Inzaghi arriva anche il nuovo proprietario della maglia numero nove, quella che tradizionalmente l'attuale tecnico dei granata ha indossato nel

CMDOTCOM: Salernitana, le pagelle di CM: bene Tchoauna, buon ingresso di SimySalernitana-Sampdoria 4-0 Costil 6: buona parata su De Luca, da rivedere nel gioco con i piedi. Bronn 6: torna a giocare dopo tempo. Prestazione senza sbavature. Gyomber 6,5: solita partita attenta. Pirola

TUTTOMERCATOWEB: Salernitana-Sampdoria, Andrea Conti torna in campo un anno dopo l'ultima voltaRitorno in campo per Andrea Conti un anno dopo l'ultima volta. Era il 20 ottobre 2022 quando l'esterno ex Milan giocò in Coppa Italia contro l'Ascoli, prima di un nuovo lungo stop per infortunio. All

TUTTOMERCATOWEB: Serie A, la Flop 11 dopo 10 giornate: dominio Salernitana, ne piazza la metàDieci giocatori della Salernitana nella Flop 20 di Tuttomercatoweb. Abbiamo preso in considerazione i giocatori andati a voto in almeno 5 occasioni. Dominio granata, che si prende tutto il podio e con

