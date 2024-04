Simone Fontecchio parla del suo futuro nella NBA e del recente infortunio

BASKET , NBA - Chiusa la stagione regolare, Simone Fontecchio archivia il suo secondo anno negli Stati Uniti dove è passato dagli Utah Jazz ai Detroit Pistons. In una call con alcuni media italiani, tra cui Eurosport, l'ala classe 1995 ha parlato di futuro, del recente infortunio, della Nazionale e di come si è trovato col cambio di maglia , nel bene e nel male.che hanno la possiblità, e pare l'intenzione, di trattenerlo.

La trade? E' stata tosta, più per la mia famiglia, per mia moglie e per mia figlia che non vedo da 2 mesi. Però sono un giocatore NBA, ne sono consapevole, sul momento è sempre dura, però si va avantiSapevo che c'era qualcosa, c'erano interessamenti dopo aver parlato col mio agente americano, sapevo che sarebbe potuto succedere. E' stata tosta, più per la mia famiglia, per mia moglie e per mia figlia che non vedo da 2 mesi.

Sono stato bene in questo periodo, amo Detroit e amo l'organizzazione dei Pistons per cui quest'estate lavoreremo tutti quanti per fare in modo che i rimanga qui a lungo termine. E' quello che voglio, quello che vogliamo. Penso di aver dimostrato di poter essere un buon giocatore di ruolo in NBA, era il mio obiettivo a inizio stagione.

