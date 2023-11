Simone Barlaam: un campione tra sport, fumetti e videogiochi

, ha conquistato la medaglia d'oro nei 50m stile libero, quelle d’argento rispettivamente nella 4x100m stile libero e nei 100m farfalla, e la medaglia di bronzo nella 4x100m mista.Tgcom24 e Mastergame hanno avuto l'occasione di parlare con Simone durante un evento tenuto per l'uscita di NBA 2K24, titolo sportivo di Visual Concepts dedicato a un'altra grande passione dell'atleta: il basket.

leggo molti fumetti, anche manga, e dopo la carriera agonistica non mi spiacerebbe lavorare al di fuori dello sport sarebbe interessante lavorare sulle storie degli atleti come spesso capita nella pallacanestro o nel calcio, applicando il discorso anche alle discipline paralimpiche"Vorrei dei racconti più crudi e diretti, senza politically correct o perbenismo, anche perché nel nostro campo la competitività non manca, e spesso volano gli insulti", ci racconta Simone.

Israele:"Stiamo aumentando operazioni nella Striscia" | Unicef:"A Gaza i bambini hanno solo acqua di mare da bere"Il nuovo progetto di Zentiva è incentrato sulla prevenzione e si sviluppa non solo attraverso nuovi prodotti, ma anche con iniziative per fare cultura e formazioneI commenti in questa pagina vengono controllatiIn particolare, durante l'azione di monitoraggio, ci riserviamo il diritto di rimuovere i commenti che:- Siano intimidatori o diffamanti verso... headtopics.com

Guide e trucchi per combattere il crimine di New York nella nuova esclusiva PlayStation 5 sviluppata da Insomniac Games Quando James Bond incontra i dispositivi mobile, il risultato è assicurato: ecco un gioco per il vostro smartphone con cui divertirvi tra una pausa e l'altra

Ballando con le Stelle, nessuna eliminazione alla prima puntata: salvi Lambertucci e CapraricaBallando con le stelle, lo spareggio tra Rosanna Lambertucci, in coppia con Simone Casula e... Leggi di più ⮕

Ballando con le Stelle, nessuna eliminazione alla prima puntata: salvi Lambertucci e CapraricaBallando con le stelle, lo spareggio tra Rosanna Lambertucci, in coppia con Simone Casula, e... Leggi di più ⮕

Perché Pavard è uscito in Inter-Roma: infortunio o scelta tecnica?All'intervallo Simone Inzaghi ha effettuato il primo cambio della gara nerazzurra: dentro Darmian per Pavard. Leggi di più ⮕

Juventus NG, Guerra: 'Con l'Olbia gara tosta, meritavamo qualche punto in più'È Simone Guerra, esperto attaccante della Juventus Next Gen, a presentare la sfida con l'Olbia in programma domani: 'Penso che, sicuramente, qualche punto in più in classifica lo avremmo meritato pe Leggi di più ⮕

Lo staff di Sinner: due allenatori, un amico-fratello, una fidanzata tabù e i manager a LondraJannik Sinner e il mondo che lo protegge dopo che ha lasciato il suo vecchio allenatore Piatti: i tecnici sono Simone Vagnozzi e Darren Cahill Leggi di più ⮕

Inter-Roma, le formazioni ufficiali: Inzaghi col tandem Lautaro-Thuram, Lukaku dal 1' a San SiroSERIE A - Le scelte di Simone Inzaghi e Josè Mourinho per il big match di San Siro in programma alle 18 Leggi di più ⮕