Simona Ventura rompe il silenzio sulla pace con Mara Venier: arriva il commento dopo l'abbraccio in tv

insieme a Paola Perego, in questo weekend la conduttrice è stata al centro delle cronache mediatiche anche per il suo privato, cona margine dell'evento, Simona Ventura ha commentato così il gesto distensivo con Mara Venier arrivato poco prima: "Io sono molto felice, è un momento di pace e voglio pace con tutti.

Tra loro la distanza iniziò diversi anni fa. Simona Ventura è stata legata per 8 anni a Gerò Carraro, figlio di Nicola Carraro, a sua volta attuale marito di Mara Venier. Poi iniziarono delle incomprensioni mai chiarite pubblicamente. Solo: "Io e Mara siamo due sanguigne.

Simona Ventura, dopo Mara Venier arriva la pace anche con Barbara D'Urso: cosa è successoSimona Ventura oggi ha deciso di mettere a posto le incomprensioni del passato. Nel primo... Leggi di più ⮕

Mara Venier e Simona Ventura, un abbraccio suggella la pace a 'Domenica In'Per anni non si erano più parlate, complici delle false notizie messe in giro da una terza persona. Ma con il tempo una vera amicizia non può che rinsaldarsi e così è stato anche per Mara Venier e Simona Ventura. […] Leggi di più ⮕

Domenica In, Mara Venier: "Non puoi dirlo", l'ospite che la fa infuriareA Domenica In , su Rai 1, si è tornato a parlare di quanto è accaduto nella puntata di Ballando con le stelle. Mara Venier ha colto... Leggi di più ⮕

Domenica In, Mara Venier sgrida Mariotto: «A Ballando hai esagerato, chiedi scusa a Wanda Nara». Cosa è succesMara Venier è entrata nelle case degli spettatori, come ogni domenica con le sue... Leggi di più ⮕

Mara Venier e Simona Ventura fanno pace a Domenica In, l'abbraccio: «Sei cambiata, l'amore ti ha fatto bene eMara Venier e Simona Ventura, pace in diretta a Domenica In. Le due in diretta su Rai Uno si... Leggi di più ⮕

Simona Ventura a Domenica In: pace fatta con Mara Venier, abbraccio in diretta tv. Il motivo della liteMara Venier ha ospitato, durante la nuova puntata di Domenica In, alcuni dei protagonisti della... Leggi di più ⮕