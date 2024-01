Silenzio sul progetto di investimento di Intel in Italia

La parola fine non è ancora stata scritta, ma è senza dubbio calato un silenzio quasi tombale sul progetto di un maxi investimento del colosso americano dei chip Intel in Italia. L'idea era nata nel 2022 ed era quella di costruire un impianto di produzione back-end 'all'avanguardia', con un potenziale investimento fino a 4,5 miliardi e circa 1.500 posti di lavoro, oltre altri 3.500 posti di lavoro tra fornitori e partner, con le attività che secondo i piani dovevano partire tra 2025 e 2027.

Ma dal World Economic Forum di Davos, in Svizzera, il ceo della multinazionale Pat Gelsinger ha parlato come se il progetto italiano non esistesse, ricordando piuttosto i progetti di punta in Europa: quello in Polonia e quello in Germania. Il dossier sembra scomparso dall'agenda del Governo, ma mentre a Roma si cela il malcontento, altrove c'è chi invece non nasconde l'amarezza: 'Ad oggi abbiamo dei patti di riservatezza firmati in virtù dei quali non possiamo dire nulla





HuffPostItalia » / 🏆 6. in İT Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Mes, ultima forzatura della maggioranza: vota parere contrario alla ratifica ma è spaccataFratelli d'Italia e Lega restano contrarie alla riforma, Forza Italia verso l'astensione

Fonte: fattoquotidiano - 🏆 45. / 51 Leggi di più »

Ursula von der Leyen: 'L'Europa può prendere il comando nella risposta globale alle sfide'La presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, ha dichiarato che l'Europa può e deve prendere il comando nel dare forma alla risposta globale alle sfide durante il suo discorso al World economic forum. Ha anche sottolineato che la Russia sta fallendo nei suoi obiettivi strategici e che l'Ucraina può vincere questa guerra con il sostegno finanziario prevedibile.

Fonte: Agenzia_Ansa - 🏆 4. / 92 Leggi di più »

Europei pallanuoto, Italia in semifinale: Montenegro battuto 14-8La nazionale italiana in semifinale dopo una vittoria scintillante

Fonte: SkySport - 🏆 33. / 53 Leggi di più »

Nuove linee guida per gli influencer in ItaliaLe norme sono indirizzate a chi raggiunge almeno 1 milione di followers sulle varie piattaforme e ha superato - su almeno una piattaforma o social media - un valore di engagement rate medio pari o superiore al 2%.

Fonte: SkyTG24 - 🏆 31. / 55 Leggi di più »

La sfida di collegare la Sicilia all'ItaliaDagli antichi romani ai giorni nostri, passando per la dittatura fascista, molti leader politici italiani hanno provato a costruire quest’opera improbabile. Il racconto dei vari tentativi.

Fonte: Internazionale - 🏆 10. / 74 Leggi di più »

Squalifiche e sanzioni dopo i quarti di finale della Coppa ItaliaIl Giudice Sportivo ha inflitto squalifiche e sanzioni ai giocatori e allenatori coinvolti nei quarti di finale della Coppa Italia. Squalifiche per Mancini e Azmoun, chiusura di settori dello stadio per insulti razzisti, e sanzioni per Gasperini.

Fonte: tuttosport - 🏆 29. / 59 Leggi di più »