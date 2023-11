Siccità minaccia il Canale di Panama, traversate ridotte: rischi per il commercio globale

Non solo, ma le restrizioni cominceranno ad avere effetto nel periodo che precede l'intenso periodo dello shopping natalizio.. Inoltre, mentre alcuni operatori sono più propensi a prenotare in anticipo gli slot per attraversare il canale, quelli che non lo fanno dovranno aspettare circa 2,7 giorni per poterlo attraversare

Questo comporterà inevitabili ritardi al punto che, secondo alcuni, i carichi pesanti e quelli che richiedono tempo dovrebbero prendere in considerazione l'instradamento attraverso la costa occidentale degli Stati Uniti o del Canada

o l'utilizzo di servizi ferroviari o di autotrasporto. I tempi di attesa, solitamente compresi tra 3 e i 5 giorni, sono saliti fino a 19 giorni, ma attualmente si attestano sugli 11 giorniDIFFICOLTÀ PREVISTE PER UN ANNO

Il sub-amministratore del canale, Ilya Espino, ha dichiarato all'AFP che, a meno di forti piogge nei prossimi tre mesi, "si prospetta un periodo di un anno" di accesso limitato. Questo periodo darà ai clienti, con migliaia di lavoratori morti a causa di malattie tropicali, caldo intenso e pioggia.

La struttura si basa principalmente sull'acqua piovana del lago Gatu'n, un vicino bacino artificiale, per alimentare- sufficienti a riempire quasi settanta piscine olimpioniche – per far galleggiare ogni nave attraverso il canale.

, bloccando più di trecento navi e impedendo a quasi 10 miliardi di dollari di merci di transitare attraverso il canale ogni giornomentre altri usano acqua di mare", ha dichiarato all'AFP l'amministratore del canale Ricaurte Vasquez. "Dobbiamo trovare altre soluzioni per rimanere una rotta importante per il commercio internazionale. Se non ci adattiamo, moriremo"

