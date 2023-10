Siaarti: 'Umanizzazione cure Terapia intensiva per recuperare pazienti critici'

Secondo i dati della Siaarti Società italiana di anestesia, analgesia, rianimazione e terapia intensiva il 54% dei suoi iscritti riconoscono la Rianimazione e la Terapia intensiva come il proprio principale ambito di lavoro.

Tra i temi affrontati in questo ambito, sicuramente l’importanza della “personalizzazione” delle cure in pazienti affetti da sepsi e shock settico, l’insufficienza respiratoria con necessità di supporto respiratorio, nonché i metodi con i quali poter “fenotipizzare” la diagnosi e la terapia su pazienti critici per una cura personalizzata.

Quello su cui si concentra sempre più l’attenzione della disciplina è infatti un approccio ancora più olistico al paziente critico, che è stato affrontato ad esempio nella sessione dedicata al cosiddetto bundle ABCDE. headtopics.com

Ma in quale modo? In cosa consiste? “Il bundle – sottolinea Latronico - è una serie di processi che include la valutazione, prevenzione e trattamento del dolore, della sedazione e della ventilazione, della scelta più adeguata dei farmaci analgesici e sedativi, del delirium, della mobilizzazione precoce e, non ultimo, del ruolo della famiglia, sia come parte attiva del progetto di cura che come oggetto di cura: le famiglie sono essenziali per creare il rapporto fiduciario con...

Qual è l’impatto di un ricovero in terapia intensiva sui pazienti dopo la dimissione? “La sindrome post-terapia intensiva descrive una serie di alterazioni in campo fisico, cognitivo e mentale che si sviluppano nei sopravvissuti della terapia intensiva e che impattano in modo negativo sulla qualità di vita – rimarca Latronico - La debolezza muscolare, il senso di prostrazione e affaticamento, i disturbi della memoria e del linguaggio, lo stress post-traumatico, le alterazioni del... headtopics.com

