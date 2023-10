Siaarti, anestesista-rianimatore centrale anche per emergenza preospedaliera

Congresso nazionale Siaarti Icare 2023Società italiana di anestesia, analgesia, rianimazione e terapia intensiva

anche nel campo della Medicina critica dell’emergenza, principale settore di lavoro per quasi il 20% dei suoi iscritti.

"Prezioso contributo alla ricerca e alla formazione in questo settore viene degli anestesisti-rianimatori della Sanità militare da sempre attivi nel settore Maximergenza ed ambiente ostile di Siaarti: per tale motivo la Società ha ricercato la presenza delle istituzioni militari anche durante la cerimonia inaugurale di questo Congresso, con un intervento delRoberto Balagna, responsabile Medicina critica dell’emergenza della società. headtopics.com

“Le competenze degli anestesisti-rianimatori militari insieme a quelle degli anestesisti-rianimatori esperti in tossicologia clinica ed in maxiemergenze hanno consentito a molti colleghi di impegnarsi ad esempio nell’elaborazione dei piani Nbcre e della Difesa Civile", aggiunge Balagna, riferendosi ai programmi di intervento in caso di pericolo di contagio da sostanze nucleari, biologiche, chimiche o radiologiche che potrebbero provocare gravi danni a persone, animali o cose.

Si parlerà invece domani, sabato 28 ottobre, in una seduta pomeridiana, di elisoccorso e del ruolo dell’anestesista-rianimatore sui mezzi di soccorso. headtopics.com

"In periodo così difficile per la sanità pubblica, il contributo che le società scientifiche possono dare in risulta sempre più strategico, anche e soprattutto in termini di appropriatezza e di economicità - sottolinea Balagna - L’organizzazione in rete del sistema dell’emergenza-urgenza, la necessità di percorsi sempre più definiti e precisi per le patologie tempo-dipendenti, la necessità di trattamento in centri di eccellenza vede in contributo...

Leggi di più:

Adnkronos »

