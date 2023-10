Si sta ancora cercando l’uomo che avrebbe ucciso 18 persone a Lewiston, nel Maine

La polizia dello stato americano del Maine sta cercando da mercoledì sera l’uomo sospettato di aver ucciso 18 persone e di averne ferite altre 13 in due attacchi armati nella città di Lewiston. L’uomo sospettato per entrambi gli attacchi, che si sono svolti in un ristorante e in una sala da bowling della città, si chiama Robert Card, ed è un quarantenne istruttore di tiro con armi da fuoco delle riserve dell’Esercito degli Stati Uniti.

Per diverse ore le informazioni arrivate da Lewiston sono state confusionarie e frammentate, soprattutto sul numero di persone uccise, anche per via di come si erano sviluppati gli eventi. Alle 18:56 di mercoledì (quando in Italia era circa l’una di notte) la polizia ha ricevuto la prima chiamata per una sparatoria al Just-In-Time Recreation, una sala da bowling a Lewiston: sette persone sono state uccise lì.

Circa un’ora dopo la polizia di stato ha trovato a Lisbon, una città a poco più di 10 chilometri da Lewiston, un’auto abbandonata simile a quella guidata da Card. Alle 4:30 di giovedì mattina ha cominciato a cercarlo anche a Bowdoin, la sua città natale, e per tutto giovedì ha tenuto sotto osservazione la sua abitazione, senza però ricavare indicazioni utili per trovarlo. headtopics.com

Nelle ore successive le autorità hanno trovato un biglietto lasciato da Robert Card: dal testo si intuisce che Card pensava che il messaggio sarebbe stato trovato dopo la sua morte. Per gli investigatori potrebbe trattarsi di una lettera d’addio e hanno preso in considerazione il fatto che Card possa essersi ucciso: hanno quindi cominciato a cercarlo anche vicino ai corsi d’acqua.

Di Card si sa che ha 40 anni ed è un riservista dell’esercito statunitense, ma da quando si è arruolato nel dicembre del 2002 non ha mai prestato servizio in combattimento. Era stato iscritto a un corso di tecnologia ingegneristica all’Università del Maine dal 2001 al 2004 ma non si era laureato. headtopics.com

