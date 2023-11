Si possono mangiare i carboidrati a cena (e ha anche dei vantaggi)

C’è una domanda che puntualmente ogni volta che si vuole perdere peso torna alla ribalta: si possono mangiare i carboidrati a cena? La risposta è assolutamente sì.

I carboidrati infatti sono utilissimi per il funzionamento dell’organismo e ottimi alleati per stare bene. Sono infatti innanzitutto una fonte preziosa di energia e possono essere tranquillamente consumati anche a cena.Quindi sì alla pasta, ai cereali integrali, al pane o altre fonti di questi nutrienti.

I carboidrati combattono stress e irritabilità I carboidrati hanno un vero effetto calmante. Favoriscono infatti la sintesi della serotonina, l’ormone del buonumore che è antagonista del cortisolo e degli altri ormoni dello stress che favoriscono nervosismo e agitazione. headtopics.com

Mangiare pane e pasta fa bene all'intestino I cereali integrali e i loro derivati oltre a carboidrati complessi apportano anche una quota di fibre prebiotiche che nutrono i batteri dell'intestino e ne favoriscono l'equilibrio, utile per il sistema immunitario e in generale per la salute dell'organismo.

