Si è ucciso uno dei bambini salvati dalla grotta in Thailandia

Duangpetch Promthep, soprannominato "Dom" e il suo allenatore di calcio Ekkapol Chantawong nella grotta di Tham Luang nel 2018

AGI - È finito in tragedia il sogno di uno dei ragazzini che nel 2018 furono salvati da una grotta allagata in Thailandia. , dove era arrivato nell'agosto del 2022. Era diventato famoso perché da capitano della giovane squadra di calcio “Wild Boars” rimasta bloccata per 17 giorni in una delle grotte più grandi della Thailandia, aveva fatto coraggio ai più piccoli del team in attesa dei soccorsi.

La giustizia britannica ha stabilito che la sua morte, avvenuta in febbraio, non è sospetta e che si è trattato di suicidio. "L'indagine della polizia non ha trovato prove del coinvolgimento di terzi o di circostanze sospette", ha scritto nelle sue conclusioni Catherine Mason, responsabile delle indagini. e del suo allenatore aveva commosso e tenuto col fiato sospeso il mondo intero: bloccati nella grotta, per giorni non avevano mangiato nulla e bevuto solo acqua piovana. headtopics.com

Trovati da sommozzatori britannici a quattro chilometri dall'ingresso, intrappolati nelle acque che si alzavano improvvisamente a causa delle piogge monsoniche, erano stati salato con un'imponente operazione di salvataggio che era costata la vita a uno dei soccorritori.Panico e centinaia di persone in fuga dal Siam Paragon, nel centro di Bangkok.

I feriti sono almeno un centinaio nella città di Sungai Kolok, in Thailandia. L'esplosione ha lasciato in piedi solo travi metalliche dell'edificio Le autorità di Bangkok avevano regalato allo Sri Lanka ma ne hanno chiesto, e ottenuto, la restituzione. Il volo di rimpatrio per il mammifero di 4.000 Kg è costato 700 mila dollari headtopics.com

Italia Notizie

Leggi di più:

Agi Agenzia Italia »

MotoGP LIVE, Bagnaia: 'Siamo veloci in Thailandia'Sky Sport Leggi di più ⮕

MotoGp: Bagnaia carico in Thailandia, 'pista in cui andiamo forte'Bastianini: 'Aspetto la pausa invernale per riprendermi al 100%' (ANSA) Leggi di più ⮕

MotoGP in Thailandia: l'analisi del circuito di Buriram a cura di Mauro SanchiniI segreti del tracciato, a cura di Mauro Sanchini Leggi di più ⮕

MotoGP, GP Thailandia. Bagnaia: 'Il vantaggio di 27 punti su Martin non basta'Le parole del leader del mondiale nella conferenza del GP Thailandia Leggi di più ⮕

MotoGP, GP Thailandia. Martin: 'Non voglio perdere l'occasione di vincere il Mondiale'Le parole dello spagnolo alla vigilia del GP Thailandia Leggi di più ⮕

MotoGP, GP Thailandia. Bezzecchi: 'Lotterò fino alla fine per il Mondiale'Le parole del pilota Mooney VR46 nella conferenza del GP Thailandia Leggi di più ⮕