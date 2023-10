Si chiude l'avventura di Caponi con la maglia del Livorno: il centrocampista ha rescisso

Dopo dieci anni con la maglia del Pontedera (intervallati da esperienze con Pisa e Tuttocuoio), e soprattutto dopo tredici anni di calcio professionistico, il centrocampista, nella passata stagione, aveva deciso di scendere in Serie D, vestendo la maglia della Pistoiese: esperienza durata solo una stagione, e che aveva anticipatoPoco impiegato alla corte di mister Giancarlo Favarin, Caponi lascia la formazione toscana con soli 168 minuti all'attivo, diluiti in sette presenze.

È quindi ancora tutto da scrivere il futuro del giocatore, che per il momento rimarrà svincolato, in attesa che si possano aprire nuove porte.UFFICIALE: Tanti annunci per la Pistoiese, e pezzi pregiati dalla C. Ecco Caponi e BenassiZaire-Emery, classe 2006, fa impazzire il Milan. In Italia invece il 2001 Rovella è considerato un baby.

