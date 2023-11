Shock a Marsiglia, Grosso colpito. Il messaggio a Gattuso: “Vergogna!”

Ancora vergogna per l’episodio di ieri sera che ha portato all’annullamento di Marsiglia-Lione: il messaggio arriva anche a Gattusodi certo non per la prima volta al centro di situazioni del genere. Anche in campo, durante le partite. Stavolta al fischio d’inizio non ci si è neanche arrivati nel sentitissimo match contro ilEntrambe con una classifica brutta, in realtà pessima se guardiamo il Lione che è addirittura ultimo e non ha mai vinto.

Grosso – bendato e fasciato in volto – e i calciatori del Lione sono comunque usciti sul campo persono giunte dalle autorità del calcio, dai dirigenti delle due squadre, dalla ministra dello Sport francese che ha parlato di fattiIn Francia, in ogni caso, ‘L’Equipe’ riporta che non dovrebbero esserci sanzioni a livello sportivo per l’OM, ma una partita. Al Velodrome, ormai, ci sono abituati.

