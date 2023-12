Shein, il marchio di moda cinese, si prepara a conquistare Wall Street

Adesso però è arrivato uno dei momenti più delicati per il marchio, il cui successo gli è valso potenti avversari, come il senatore repubblicano statunitense Marco Rubio, che ha promosso una legge che prende di mira direttamente Shein (e uno dei suoi principali rivali, Temu).

Inevitabile il ricordo della caduta in disgrazia del miliardario Jack Ma in Cina (tra gli altri), quando si tratta di pianificare mosse delicate come l'offshoring della sede a Singapore e in Irlanda per evitare le perplessità che le aziende asiatiche suscitano nella politica statunitense. Tuttavia, anche questa intenzione di raggiungere Wall Street non ci ha aiutato a conoscere meglio il signor Xu, ossessionato dalla privacy. Nel caso di Xu, la mancanza di conoscenze sulla sua vita è stata tale che, per anni, sono circolate diverse versioni della sua esistenz





Wall Street apre in rialzo, Dj +0,19%, Nasdaq +0,09%Wall Street apre positiva. Il Dow Jones sale dello 0,19% a 33.664,21 punti, il Nasdaq avanza dello 0,09% a 13.496,58 punti mentre lo S&P 500 mette a segno un progresso dello 0,2% a 4.343,41 punti. (ANSA). (ANSA)

Borsa: l'Europa in netto rialzo dopo Wall Street, Milano +2%Le Borse europee proseguono in netto rialzo dopo Wall Street. (ANSA)

Borse europee deboli a metà seduta, in attesa di Wall Streetitemprop=description content=Mercati deboli nei timori di un'escalation in Medio Oriente. In rialzo petrolio, gas e oro. Lo spread Btp-Bund a 206 punti. Salgono le utility, balzo del 10% per il gas (ANSA)

Birkenstock quotata alla borsa di Wall Street, la scarpa 'brutta' diventata glamourDagli hippy e Jobs ai red carpet e a Barbie fuori da Barbieland (ANSA)

Birkenstock, debutto deludente a Wall Street: giù dell’11% rispetto all’IpoApertura in netto calo rispetto al prezzo dell’Ipo, per Birkenstock. Il marchio di calzature tedesco ha debuttato al Nyse a 41 dollari, in calo di ...

