Shani Louk, morta la 22enne tedesca-israeliana rapita da Hamas durante il rave del 7 ottobre. Attesa per il Dn

La notizia tanto temuta alla fine è arrivata. «Purtroppo ieri abbiamo ricevuto la notizia che mia figlia non è più in vita». Lo ha detto a Rtl la madre di Shani Louk, la 22enne tedesca-israeliana rapita da Hamas e riconosciuta in un video in cui i terroristi la trasportavano inerme e seminuda su una jeep. 🔴 FLASH - #Allemagne : Otage allemand du #Hamas : la famille annonce la mort de Shani Louk sur Instagram.

Il massacro di Hamas LA VICENDA Il suo rapimento era stato immortalato in un video girato da uno smartphone che ha fatto ben presto il giro di tutti i social diventando simbolo della strage compiuta dai combattenti al rave party sabato scorso. Molti pensavano, vedendo quelle immagini, che Shani fosse stata uccisa, anche se nessuno ha mai confermato la notizia.

