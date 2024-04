Shakira rischia di essere delusa dall'attore Lucien Laviscount

Colpa del lui in questione, Lucien Laviscount , attore britannico che la cantante ha fortemente voluto nel video della canzone Punteria e con il quale è stata di recente avvistata a cena a New York. Stando al Daily Mail, che pubblica la notizia in esclusiva, Shakira sarebbe rimasta molto colpita da lui dopo averlo visto in Emily in Paris, dove Laviscount interpreta Alfie, e lo avrebbe scelto personalmente per lavorare al suo fianco.

Il loro avvicinamento però- stando agli amici di lei - potrebbe essere pericoloso per via dei precedenti amorosi dell'attore britannico. Laviscount, infatti, sarebbe propenso a lasciarsi coinvolgere dalla cantante solo «per fama». Un'opinione senza dubbio poco edificante quella che gli amici di Shakira hanno di lui, tanto che l'avrebbero già messa in guardia. Trentuno anni, Lavincourt in passato ha frequentato Jesy Nelson, Kelly Osbourne, Brooke Vincent e Chelsee Heale

Shakira Lucien Laviscount

