Sgarbi querela il 'Fatto'. 'Io vittima di stalking, menzogne ogni giorno'

Dei tanti suoi ex collaboratori contattati dal Fatto, Sgarbi sottolinea come l'unico ad averlo messo nel mirino sia Kevin, quello «abbandonato» in autostrada a Fossano, la cui storia è stata raccontata nell'articolo pubblicato ieri sul quotidiano diretto da Marco Travaglio. Ma, insiste Sgarbi, «l'articolo è totalmente diffamatorio a partire dalla geografia».

Anche l'abbandono in autogrill sarebbe «concordato», secondo Sgarbi, che racconta che Kevin era ubriaco, non era in grado di guidare, ma alla proposta del sottosegretario di lasciar guidare D'Angelo, il commerciante d'arte che viaggiava con loro, «ha replicato dicendo che avrebbe preferito fermarsi lì piuttosto che stare a bordo facendo guidare altri, essendo lui l'autista. Così è sceso».

Per Sgarbi, insomma, quella contro di lui è una campagna mediatica tesa a delegittimarlo, «uno stillicidio» per farlo apparire infedele verso lo Stato. «E per farlo, hanno chiamato quasi tutti quelli che hanno lavorato con me», spiega ancora, aggiungendo che questi, però, sono tutti solidali con lui.

