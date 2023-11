Sgarbi contrattacca accusando il cronista. Ma è lui a diffamare

Vittorio Sgarbi, sulla graticola da una settimana per le conferenze a pagamento che svolge pur essendo sottosegretario, contrattacca accusando l’autore dell’inchiesta che lo riguarda di aver ordito ai suoi danni una “campagna di delegittimazione” condotta perfino con minacce ai suoi collaboratori. “Non è giornalismo, è una campagna con altri fini.

L'autodifesa di Sgarbi: 'Le 5 calunnie su di me''Dove è il problema se presento una mostra su Warhol o Caravaggio? Uso la mia auto e mi pago il carburante' Leggi di più ⮕

L'accusatore di Sgarbi fu denuciato per estorsioneLa querela: il giornalista del 'Fatto' avrebbe minacciato dossier contro un editore. Il sottosegretario: anch’io vittima Leggi di più ⮕

Vittorio Sgarbi: «Sono un caso di erezione intellettuale. Oggi vivo con il pensiero della morte»La vita, la malattia, il sesso, l'arte, il denaro, la trasgressione: c'è tutto quanto nell'intervista di Luca Casadei a Vittorio Sgarbi per One More Time (parolacce comprese, naturalmente) Leggi di più ⮕

