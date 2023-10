Sgarbi appeso all’Antitrust, fonti di Palazzo Chigi: “Se ha sbagliato, è fuori dal governo”

Appeso alla decisione dell’Antitrust. La posizione di Vittorio Sgarbi nel governo traballa. “Vedremo”, dice Giorgia Meloni a Bruxelles rispondendo alle domande dei cronisti: “So che il ministro Gennaro Sangiuliano ha inviato” la documentazione “all’Antitrust, aspettiamo e valuteremo nel merito”.

Ai giornalisti che gli hanno chiesto se incontrerà Sangiuliano, ha risposto: “No, se vuole mi telefona lui. Ho scritto una lettera al ministro per spiegargli che prima di qualunque pronunciamento contro di me uno deve avere le idee chiare. Io ho fatto il mio lavoro e questo continuo a fare. Se non posso più farlo vuol dire che c'è un regime”.

