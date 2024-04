Sfuma la candidatura di Ilaria Salis alle Europee

Sfuma almeno per adesso la candidatura di Ilaria Salis nelle liste del Pd alle Europee. "Questa ipotesi al momento non è in campo. Non c'è in corso nessuna trattativa”, dice Elly Schlein, ospite di Bruno Vespa. Poche ore prima la segretaria dem aveva incontrato Roberto Salis, il padre dell’insegnante monzese. “Ho voluto incontrarlo per discutere come possiamo aiutare a togliere una cittadina italiana dalla condizione umiliante in cui si trova.

Nel dibattito sul totonomi terrei fuori una situazione delicata come questa”. Ma l’ipotesi di una candidatura – che a quanto si apprende non è definitivamente tramontata - è stata in piedi fino all'intervista che ieri Roberto Salis ha concesso all'Huffpost e al successivo incontro del genitore con Elly Schlein. “Se Ilaria fosse candidata e non eletta, o se all'ultimo momento cadesse la candidatura, sarebbe un errore grave. Nel luogo in cui è detenuta lei verrebbe massacrata”, aveva messo in chiaro Roberto Sali

Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:



HuffPostItalia / 🏆 6. in İT

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Il Pd starebbe considerando l'ipotesi di candidare Ilaria Salis alle EuropeeI titoli di Sky TG24 del 28 marzo, edizione delle 13

Fonte: SkyTG24 - 🏆 31. / 55 Leggi di più »

Ilaria Salis, Elly Schlein pensa a candidarla alle Europee: la mossa spacca il PdIlaria Salis, nuova paladina della sinistra italiana, potrebbe essere candidata alle europee. L'indiscrezione la lancia Repubblica e arriva dr...

Fonte: Libero_official - 🏆 42. / 51 Leggi di più »

Zingaretti apre alla candidatura di Ilaria Salis alle europee con il Pd: “Se può esserle utile,…Fino a oggi era state solo indiscrezioni. Voci mai confermate ma neppure ufficialmente smentite. Adesso però è proprio un esponente del Partito Democratico ad aprire alla possibilità della candidatura di Ilaria Salis alle prossime elezioni europee.

Fonte: fattoquotidiano - 🏆 45. / 51 Leggi di più »

Ilaria Salis: il presidente del Pd non crede nella sua candidatura alle EuropeeIl presidente del Pd, governatore dell'Emilia Romagna, non crede che Ilaria Salis sarà candidata alle elezioni Europee a causa delle difficili condizioni in cui si trova.

Fonte: Libero_official - 🏆 42. / 51 Leggi di più »

Europee, il padre di Ilaria Salis attacca il Pd: 'La candidatura andava gestita meglio'Roberto Salis critica la gestione dell'ipotetica candidatura della figlia: 'Serviva che tutti fossero allineati, invece si è innescato un dibattito interno fra le correnti. Queste cose non si costruiscono così'

Fonte: ilgiornale - 🏆 18. / 67 Leggi di più »

Schlein vede il padre di Ilaria Salis: trattativa per la candidatura alle europee con il PdRoberto Salis si era lamentato con il Foglio della cattiva gestione della candidatura della figlia da parte del Nazareno, finita in balia delle correnti. E questa mattina qualcosa si è mosso.

Fonte: ilfoglio_it - 🏆 30. / 55 Leggi di più »