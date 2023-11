Sfollare 2,3 milioni di palestinesi da Gaza verso il Sinai: il piano di Israele per svuotare la Striscia

Sfollare i 2,3 milioni di abitanti nel Sinai egiziano. A proporre questa soluzione sarebbe stato il ministero dell’intelligence israeliano, che avrebbe portato il documento sul tavolo del primo ministro. La notizia non l’ha diffusa un media arabo, ma israeliano. Messo alle strette dall’Associated Press, un portavoce dell’ufficio del primo ministro ha detto che questo genere di documenti sono comuni e non vincolanti

. Una prassi, insomma, che a volte può sfociare nel pianificare lo spostamento di massa di una intera popolazione. Con la speranza poi che questi, una volta condotti nel deserto egiziano, si accampino in tendopoli e – aiutati? – costruiscano“Sfollare 2,3 milioni di palestinesi da Gaza verso il Sinai”: il piano di Israele per svuotare la Strisci

FATTOQUOTİDİANO: La proposta di Israele di sfollare milioni di palestinesi da Gaza nel Sinai non è normale'Se oggi Israele rischia una incriminazione per crimini contro l'umanità, a causa dei bombardamenti, potrebbe rischiare qualcosa d'altro nel caso in cui il documento avesse una attuazione concreta'

