Sfera Ebbasta: il trapper italiano raggiunge quota 200 dischi di platino

, la Federazione Industria Musica le Italiana, che da qualche tempo a questa parte con numeri, cifre e quant’altro la tocca veramente piano, ci ha appena fatto sapere che, in quanto a dischi di platino , se continua di questo passo: un re, stando alle certificazioni FIMI, senza più trono alcuno da quando il trapper italiano ha infatti raggiunto quota 200 dischi di platino , laddove Jackson, tra singoli e album, si ferma appena a 140: dilettantello!, la più famosa e importante cantante...

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo: evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list .

Le indagini, coordinate dall'aggiunta di Milano Letizia Mannella e dalla pm Alessia Menegazzo, restituiscono come l'uomo, già a partire dal dicembre 2022, abbia svolto ricerche via internet sugli effetti del veleno per topi, veleno fatto ingerire per mesi all'inconsapevole vittima e in tale quantità da raggiungere anche il feto.

Sono 253 le persone prese in ostaggio in Israele durante l'attacco di Hamas del 7 ottobre. Lo ha annunciato l'ufficio del primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu. Israele ritiene che a Gaza ci siano ancora 132 ostaggi, di cui 105 vivi e 27 morti. Gli altri ostaggi sono stati rilasciati o liberati.

Eliminare i leader di Hamas nell'enclave palestinese è uno degli obiettivi più importanti della rappresaglia che sta conducendo Israele per l'attacco subito il 7 ottobre. Si ritiene che i leader di Hamas siano perlopiù nascosti nella fitta rete di tunnel costruita nella Striscia di Gaza e questo rappresenta una grande sfida per le forze armate israeliane. L'obiettivo numero uno è Yehya al-Sinwar, capo di Hamas nella Striscia di Gaza.

"Il Pakistan si riserva il diritto di rispondere a questo atto illegale e la responsabilità delle conseguenze ricadrà direttamente sull'Iran", ha affermato la portavoce durante un punto stampa, precisando che le autorità pakistane hanno"trasmesso questo messaggio al governo iraniano". Baloch ha aggiunto anche che Islamabad ha sospeso tutte le visite ad alto livello in corso o previste tra Pakistan e Iran.

Sfera Ebbasta Trapper Dischi Di Platino Record Musica Italiana

Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:



fattoquotidiano / 🏆 45. in İT

Italia Ultime Notizie, Italia Notizie

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Sfera Ebbasta straccia Michael Jackson e Taylor Swift: la primavera (lisergica) della musica italianaMa dove? Ma quali? Ma perché? Ma ‘ndo stanno sti dischi?

Fonte: fattoquotidiano - 🏆 45. / 51 Leggi di più »

L'Unione Europea stanziati 200 milioni di euro per l'Egitto per la gestione della migrazioneL'Unione Europea ha destinato 200 milioni di euro all'Egitto per prevenire l'immigrazione illegale e contrastare i trafficanti di migranti. Questo accordo è simile a quello firmato l'anno scorso con la Tunisia.

Fonte: fattoquotidiano - 🏆 45. / 51 Leggi di più »

Comune umbro di 200 abitanti accoglie famiglia fuggita da GazaA Polino Safwat, la moglie e i loro sette figli (ANSA)

Fonte: Agenzia_Ansa - 🏆 4. / 92 Leggi di più »

Barcellona, Laporta annuncia: 'Abbiamo rifiutato un'offerta da 200 milioni di per YamalNel corso di un'intervista concessa a Sport, il presidente del Barcellona Joan Laporta ha parlato di mercato e di un'offerta rifiutata per il talentino Lamine Yamal: 'Riceviamo offerte per giocatori c

Fonte: TuttoMercatoWeb - 🏆 13. / 72 Leggi di più »

Laporta: 'Il Barça ha rifiutato un'offerta di 200 milioni per Yamal'Il 16enne fenomeno resta al centro del progetto di rilancio dei catalani. Il presidente: 'Non abbiamo necessità di monetizzare'. A mettere sul piatto la cifra monstre sarebbe stato il Psg

Fonte: Gazzetta_it - 🏆 20. / 65 Leggi di più »

Ivano, Jessica e quell'O famo strano sulla BMW Cabrio a 200 all'oraLa scena è rimasta un cult di Viaggi di nozze: Gerini e Verdone la definirono rocambolesca e servirono degli stuntman per completarla

Fonte: ilgiornale - 🏆 18. / 67 Leggi di più »