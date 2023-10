Seul teme un attacco “simile a quello di Hamas” da parte della Corea del Nord: al via le esercitazioni con gl…

PECHINO - Esercitazioni tra le truppe sudcoreane e statunitensi si sono svolte questa settimana per “perfezionare la loro capacità di rispondere alle minacce della Corea del Nord e prepararsi contro possibili lanci di artiglieria a sorpresa simili al recente attacco di Hamas”, dichiara oggi l'esercito di Seul. Iniziate mercoledì e terminate oggi, hanno coinvolto 5.

PECHINO - Esercitazioni tra le truppe sudcoreane e statunitensi si sono svolte questa settimana per “perfezionare la loro capacità di rispondere alle minacce della Corea del Nord e prepararsi contro possibili lanci di artiglieria a sorpresa simili al recente attacco di Hamas”, dichiara oggi l'esercito di Seul. Iniziate mercoledì e terminate oggi, hanno coinvolto 5.400 soldati sudcoreani e statuni…

Italia Notizie

Leggi di più:

repubblica »

'Hamas è l'Isis e l'Isis è Hamas', il discorso di Netanyahu alla nazioneIl concetto ribadito dal premier israeliano in quello che è apparso un riferimento alle prese di posizione di Erdogan e Guterres Leggi di più ⮕

I piccioni risolvono i problemi in modo simile all’intelligenza artificiale: la ricercaI titoli di Sky TG24 del 27 ottobre, edizione delle 8 Leggi di più ⮕

Gérard Biard: “I combattenti di Hamas terroristi come i boia della mia Charlie Hebdo”Il caporedattore del giornale satirico francese: «Le immagini di Israele ci riportano agli attentati del 2015» Leggi di più ⮕

Più della metà degli ostaggi di Hamas hanno passaporti stranieriPiù della metà dei circa 220 ostaggi tenuti da Hamas hanno passaporti stranieri provenienti da 25 paesi diversi, tra cui 54 cittadini tailandesi. (ANSA) Leggi di più ⮕

'Cessate il fuoco vuol dire che Hamas resta lì': l'avvertimento della MeloniIl 'cessate il fuoco' è un obiettivo di tutti ma servono condizioni reali e percorribili affinché questo accada, facendo in modo che Hamas non sia più un problema Leggi di più ⮕

Israele, Noam tornato per combattere: 'Sono venuto qui per cancellare Hamas dalla faccia della terra'Lo studente è rientrato in Israele per combattere Leggi di più ⮕