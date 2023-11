Sesto giorno di ricerca per la Fiat Grande Punto scomparsa

BARCIS (PORDENONE) - La notizia del sesto giorno è l’apertura del fascicolo per tentato omicidio aggravato, ipotesi che sulla carta presuppone una vittima magari ferita ma viva e un quasi assassino in fuga, anche se in realtà la storia potrebbe essere molto più tragica.





Leggi di più: İLMESSAGGEROİT » Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui.

:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

AGENZİA_ANSA: Fiat e Fiat Professional ad EICMA 2023L'EICMA torna a Fiera Milano Rho dal 7 al 12 novembre, l'evento prevede la partecipazione di Fiat e Fiat Professional, che confermano la propria presenza in qualità di espositori, visto che avranno uno stand dedicato ai propri veicoli commerciali elettrici.

Fonte: Agenzia_Ansa | Leggi di più »

CORRİERE: Il piano degli Usa per Gaza, punto per puntoIl piano degli Usa discusso al G7 per stabilizzare la Striscia di Gaza, al termine della guerra tra Israele e Hamas: esclusione dei terroristi dai negoziati, no all’occupazione da parte dell’esercito israeliano, ritorno dei «due Stati»

Fonte: Corriere | Leggi di più »

LİBERO_OFFİCİAL: Manovra punto per punto: taglio alle tasse, soldi alle mamme, novità sulle pensioniManca ancora qualche dettaglio, ma il testo della Legge di Bilancio è ormai definitivo. A poco più di una settimana dal via libera del...

Fonte: Libero_official | Leggi di più »

TGLA7: Migranti, l'avvocatura di Stato ricorre contro il giudice ApostolicoContesta punto per punto le motivazioni del provvedimento della giudice

Fonte: TgLa7 | Leggi di più »

CORRİERE: Grande Fratello, le pagelle: Signorini furente (voto 5), Varrese, il più grande rimpianto di Hollywood (voto...Difficilissimo ricordarsi fosse ancora in gioco. Ciro Petrone, nella vita comparsa di Gomorra prima e fidanzato di Temptation Island poi, pur milita

Fonte: Corriere | Leggi di più »

İLMESSAGGEROİT: Grande Fratello, pagelle: Mughini, divisivo (7), Varrese, un grande Bah (4), Fiordaliso, rocker (9), Jill, umaSurreale oltre l'iireale. La sedicesima puntata del Grande Fratello è stata fuori da...

Fonte: ilmessaggeroit | Leggi di più »