La polizia russa ha affermato il 30 ottobre di aver arrestato sessanta persone accusate di aver dato l’assalto all’aeroporto a Machačkala, capitale della repubblica russa a maggioranza musulmana del Daghestan, alla ricerca di passeggeri provenienti da Israele.

Gli scontri all’aeroporto hanno causato il ferimento di nove poliziotti, due dei quali sono stati ricoverati in ospedale, ha affermato il ministero dell’interno russo. Secondo Sota, inizialmente gli assalitori si sono radunati fuori dall’aeroporto per controllare i passaporti delle persone che uscivano, in cerca di cittadini israeliani.

Uno degli uomini presenti ha un cartello con la critta “gli assassini di bambini non sono benvenuti in Daghestan”, mentre altri sventolano bandiere palestinesi.Sergej Melikov, il leader della repubblica del Daghestan, nel Caucaso russo, ha affermato il 30 ottobre, senza fornire prove, che i disordini sono stati organizzati dal territorio dell’Ucraina. headtopics.com

Poi ha parlato del canale Telegram, seguito da circa 60mila persone, che aveva condiviso un appello a radunarsi all’aeroporto di Machačkala per impedire l’arrivo di passeggeri “indesiderati”, sostenendo che sia gestito da “traditori” ucraini.

“Gli Stati Uniti condannano l’assalto antisemita avvenuto nel Daghestan”, ha affermato Adrienne Watson, portavoce del consiglio di sicurezza nazionale statunitense.

Daghestan, la folla assalta un aereo proveniente da IsraeleForze dell'ordine impotenti davanti al muro di persone che imbracciano bastoni e bandiere della Palestina. Un uomo circondato dalla folla mostra il passaporto per dimostrare di non essere ebreo Leggi di più ⮕

Assaltato lo scalo in Daghestan per un volo da IsraeleDecine con bandiere palestinesi, si scatena la caccia all'ebreo (ANSA) Leggi di più ⮕

Assaltato lo scalo in Daghestan per un volo da IsraeleOre di tensione all'aeroporto di Makhatchakala, capitale della repubblica russa a maggioranza musulmana del Daghestan, dove diverse decine di persone hanno preso d'assalto la pista e il terminal dopo che era stato annunciato l'atterraggio di un aereo prove... Leggi di più ⮕

Daghestan, la folla prende d'assalto un aereo proveniente da IsraeleDrammatiche le immagini pubblicate sui social, che testimoniano quella che sembra essere una vera a propria caccia all'ebreo, con echi sinistri di pogrom Leggi di più ⮕

Assalto allo scalo Daghestan per volo da Israele: decine di feritiDrammatiche le immagini pubblicate sui social, che testimoniano quella che sembra essere una vera a propria caccia all'ebreo | TG LA7. Leggi di più ⮕

Daghestan, centinaia di manifestanti filo-palestinesi assaltano un'aereo in arrivo da Israele: chiuso lo scaloCentinaia di manifestanti si sono riversate nell'aeroporto della capitale Makhachkala, nella repubblica russa… Leggi di più ⮕