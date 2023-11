Servette avanti in coppa di Svizzera. Eliminato ai rigori il Lausanne Ouchy

"L'arbitro Maresca:"I fischi in Inter-Roma? Per il direttore di gara serve allenamento mentale"Serie B, i migliori 5 attaccanti dopo 11 giornate: Man vede la vetta, Coda scala al terzo postoSerie B, i migliori 5 difensori dopo 11 giornate: Circati sempre leader, Zaro entra in classificaDoppio Bifulco e il Taranto vince. 2-0 al Messina nel recupero di Serie CSerie C, girone C.

SOLE24ORE: Banca centrale svizzera in rosso nel trimestreAlla fine di quest’anno la Bns probabilmente non sarà in grado di fare versamenti alla Confederazione e ai Cantoni

TUTTOMERCATOWEB: Women's Nations League, pari fra Italia e Svezia. La Spagna ne fa 7 alla SvizzeraSi sono concluse entrambe le gare del Gruppo 4 di Women's Nations League valide per la quarta giornata. Se l'Italia ha sfiorato il colpo grosso in Svezia, con le scandinave che hanno pareggiato in ext

TUTTOSPORT: Pirlo, niente Juve in Coppa Italia: Salernitana agli ottavi, Sampdoria outNon ci sarà il ritorno all'Allianz per l'ex tecnico bianconero, all'Arechi gli uomini di Inzaghi calano il poker. La Cremonese passa al 121', incontrerà la Roma

GOALITALIA: Pirlo affonda in Coppa Italia: 4-0 contro la SalernitanaI blucerchiati, una sola vittoria nelle ultime undici partite, affondano anche in Coppa Italia contro le riserve della Salernitana.

TUTTOMERCATOWEB: Bologna-Verona, le formazioni ufficiali di Coppa Italia: in attacco ci sono Van Hooijdonk e CruzAllo stadio 'Dall'Ara' si gioca Bologna-Hellas Verona, 16esimi di finale della Coppa Italia Frecciarossa 2023/24. In palio ci sono gli ottavi di finale contro l'Inter. Squadre rimaneggiare da ambo le

TUTTOMERCATOWEB: Il Frosinone prepara la Coppa Italia ancora senza Harroui: le ultime in vista del TorinoSeduta di allenamento pomeridiana alla ‘Città dello Sport’ di Ferentino per il Frosinone di mister Eusebio Di Francesco, che inizia a preparare la trasferta di Coppa Italia contro il Torino (gara

