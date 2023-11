Serie D girone F, sconfitte per Tivoli e Real Monterotondo

Si è conclusa l'ottava giornata del girone F di Serie D, spezzettata tra l'anticipo di sabato e le due sfide di domenica., che in casa contro la capolista Sambenedettese cede per 2-0 e fa continuare la striscia di imbattibilità in campionato dei marchigiani, ancora a zero sconfitte dopo otto partite. Una sfida decisa tutta nel secondo tempo, dopo che nel primo Benedetti aveva neutralizzato il rigore calciato da Alessandro della Samb.

Prima ci pensa Sbardella al 5' del secondo tempo, raccogliendo l'invito di Arrigoni sugli sviluppi di un calcio d'angolo, e poi Battista al 36', finalizzando un contropiede preciso che di fatto chiude il match. , battuto in pieno recupero dalla terza in classifica Campobasso. I tiburtini avevano pareggiato il vantaggio iniziale di Lombari con Maurizi, ma al 94' ci ha pensato Gonzalez con un destro da fuori area a regalare la vittoria ai suoi all'ultimo respiro.

Poker e primato, il Fc Rieti affonda la Sanpolese e comanda il girone B. Mercoledì arriva MonterotondoRIETI - Un poker da primato, quello messo a segno dal Rieti a Vicovaro al cospetto dei padroni di... Leggi di più ⮕

Happy Days: Henry Winkler ricorda la sua lotta con la dislessia durante le riprese della serie'Mi sentivo imbarazzato, inadeguato. Ero dattatamente arrabbiato', scrive l'ex interprete del mitico Fonzie nel suo libro di memorie. Leggi di più ⮕

È morto Matthew Perry, protagonista della serie tv FriendsGli articoli, le rassegne, i blog, le foto, tutto quello che arriva dal mondo e dalla rete. Leggi di più ⮕

Serie A, in campo Cagliari-Frosinone 0-2 DIRETTADoppietta di Matias Soulé. Il Cagliari sbaglia un rigore (ANSA) Leggi di più ⮕

Serie A, in campo Cagliari-Frosinone 0-1 DIRETTAAl 23' rete di Matias Soulé (ANSA) Leggi di più ⮕

Friends, il libro di ricette (ufficiali) della serie aspettando lo spin offDal trifle con manzo di Rachel al latte da masticare di Chandler, il volume a cura della chef Amanda Yee contiene oltre 90 piatti da replicare a casa Leggi di più ⮕