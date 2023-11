Serie B, la classifica marcatori: Casiraghi (SudTirol) acciuffa Coda (Cremonese) in vetta

Con le quattro gare giocate ieri, è definitivamente andata in archivio l'11ª giornata del campionato di Serie B, che ancora deve comunque concludere i recuperi dei primi turni.

Continua la corsa per la classifica marcatori, con Coda della Cremonese ancora in vetta, acciuffato però da Casiraghi, che con il rigore col quale ha punito la Sampdoria si è portato a quota 7 retiBernabé (Parma), Biasci (Catanzaro), Colak (Parma), Cutrone (Como), Esposito (Spezia), Gondo (Reggiana), Ioannoau (Como), Mancuso (Palermo), Mazzocchi (Cosenza), Moncini (Brescia), Pedrola (Sampdoria), Pohjanpalo (Venezia), Odogwu (SudTirol), Strizzolo (Modena), Vandeputte (1,...

Sudtirol, Casiraghi: 'Chiunque sa quello che deve fare e quanto deve fare per incidere'L'attaccante del Sudtirol Daniele Casiraghi ha parlato in conferenza stampa dopo il successo contro la Sampdoria: 'Per noi è una giornata felice, personalmente per il gol e la vittoria, ma è anche u Leggi di più ⮕

Sudtirol, Bisoli: 'Dobbiamo sporcare la gara contro una Sampdoria molto tecnica'Pierpaolo Bisoli, tecnico della Sudtirol, ha rilasciato alcune dichiarazioni a SkySport prima del match contro la Sampdoria: 'Se mi aspettavo Pirlo come allenatore? Andrea sta dimostrando di avere le Leggi di più ⮕

Serie B Interregionale, la Supernova Fiumicino fa 5 su 5 e consolida la vetta solitariaMolto soddisfatto a fine gara Coach Pasquinelli: "Il lavoro sta pagando" Leggi di più ⮕

Serie A, la classifica aggiornata: la Juventus non sbaglia e vola in vetta da solaVittoria fondamentale per la Juventus che oggi ha battuto, non senza sforzi, un buon Verona all'Allianz Stadium. Con questo risultato i bianconeri si portano, almeno per una notte, da soli al primo po Leggi di più ⮕

Il messaggio scudetto di Allegri: la Juventus torna in vetta alla Serie A dopo 1182 giorniAlmeno per una notte Massimiliano Allegri farà bene a indossare la giacca, senza lanciarla per terra, per sopportare meglio quegli spifferi di vento tipici della vetta a cui tanto la Juventus quanto Leggi di più ⮕

Sudtirol-Sampdoria, le formazioni ufficiali: Bisoli non cambia. Pirlo punta su KasamiArrivano le formazioni ufficiali di Sudtirol-Sampdoria, match valido per l'undicesima giornata del campionato di Serie B. Fischio d'inizio alle ore 14:00. Sudtirol (4-4-2): Poluzzi; Giorgini, Vinetot, Leggi di più ⮕