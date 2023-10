Serie B Femminile e AIC siglano accordo collettivo per la regolamentazione del lavoro sportivo

L’accordo, che definisce diritti e doveri di calciatrici e società e fa seguito alla recente Riforma del lavoro sportivo, è stato siglato quest’oggi nella sede della FIGC tra la presidente della Divisione Serie B Femminile Laura Tinari e il presidente dell’AIC – nonché vicepresidente federale – Umberto Calcagno.

“Con questo accordo abbiamo rispettato il primo degli impegni che il percorso di riforma previsto dal Decreto 36 ci indica. Il percorso è solo all’inizio, infatti l’accordo ha valenza fino al 30 giugno. Nei prossimi mesi insieme, Divisione e AIC, valuteremo la situazione per dare, a inizio prossima stagione, un giudizio condiviso. Il percorso fatto fin qui è stato importante e sono soddisfatta di essere arrivati a questa firma”, ha dichiarato la presidente Tinari.

“L’accordo collettivo appena sottoscritto è il risultato di un importante lavoro compiuto insieme alla Divisione per attuare le disposizioni previste dal Decreto n. 36. Le modifiche introdotte consentiranno alle calciatrici di svolgere l’attività sportiva con maggiori tutele rispetto al passato", ha aggiunto il presidente dell'AIC Calcagno. headtopics.com

