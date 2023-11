Serie A2: La Luiss Roma si butta via. Al Pala Tiziano vince Latina

In realtà sono state due partite in una: nei primi venti minuti i padroni di casa hanno condotto con autorevolezza, seguendo il piano partita e andando al riposo sul 51 a 40, salvo poi non rientrare sul campo al termine dell’intervallo con la medesima intensità e voglia di vincere. Se Pasqualin e compagni avevano fatto vedere buone cose ad inizio gara, col passare dei minuti nel secondo tempo la paura e la frustrazione hanno preso il sopravvento.

I viaggianti una volta spostata l’inerzia non si sono più guardati indietro, salendo d’intensità in difesa e mandando fuori giri l’attacco capitolino, e hanno condotto fino al fischio finale: per la Luiss tanti rimpianti, ma concedendo 16 rimbalzi offensivi e con 17 perse è difficile vincere contro chiunque.ha commentato coach Andrea Paccariè al termine della gara

-. Fino all’intervallo abbiamo seguito il piano partita, facendo vedere buone cose sia in attacco che in difesa, era un bel passo avanti rispetto a quello che non eravamo riusciti a esprimere ad Agrigento. Poi al rientro dagli spogliatoi siamo spariti, è calata l’intensità, sono cresciuti gli errori. Ci siamo incaponiti in alcune situazioni, facendoci prendere dall’ansia di dover recuperare la gara.

: Taiwo Badmus 22 (6/6, 1/2), Anrijs Miska 12 (5/8, 0/2), Valerio Cucci 12 (1/2, 2/3), Matteo Fallucca 10 (0/1, 3/10), Marco Pasqualin 5 (1/1, 0/3), Riccardo Murri 5 (1/3, 1/3), Domenico D'argenzio 5 (0/1, 1/1), Francesco Villa 3 (0/0, 1/1), Matija Jovovic 2 (1/1, 0/1), Marco Legnini 0 (0/1, 0/1), Riccardo Salvioni 0 (0/1, 0/0)Benacquista Assicurazioni Latina

