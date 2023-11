Serie A: Lazio-Fiorentina, probabili formazioni LIVE

E' una Lazio in cerca di identità quella che si appresta ad ospitare la Fiorentina domani sera. La squadra di Maurizio Sarri deve ancora capire se quest'anno vuole recitare la parte del Dottor Jekyll o del Signor Hyde: i biancocelesti alternano prestazioni convincenti come quella di Sassuolo a sconfitte pesantissime (sul piano del risultato ma anche del morale) come quella di mercoledì scorso in Champions con il Feyenoord.

Contro la Lazio per riprendere la corsa in campionato: la Fiorentina vuole cancellare la delusione per l'inattesa sconfitta con l'Empoli e andrà a caccia di punti all'Olimpico dove però i precedenti non sono favorevoli: Vincenzo Italiano in carriera ha raccolto solo un pareggio in sei confronti contro la formazione biancoceleste e non ha mai battuto il collega Maurizio Sarri.

''In campionato però è tutta un'altra storia, adesso bisogna ripartire. Ci aspetta un avversario forte, sempre difficile da affrontare. La Lazio è una squadra organizzata, una delle più temibili della Serie A, competitiva in ogni reparto. Pertanto dovremo attaccare bene e difenderci con la massima attenzione perché davanti hanno giocatori molto pericolosi''.

Probabili formazioni Lazio (4-3-3): 94 Provedel, 29 Lazzari, 4 Patric, 13 Romagnoli, 3 Pellegrini, 8 Guendouzi, 65 Rovella, 10 Luis Alberto, 7 Felipe Anderson, 17 Immobile, 20 Zaccagni. (33 Sepe, 35 Mandas, 15 Casale, 34 Gila, 23 Hysaj, 77 Marusic, 5 Vecino, 6 Kamada, 32 Cataldi, 26 Basic, 9 Pedro, 19 Castellanos, 18 Isaksen). All.: Sarri. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno. Indisponibili: nessuno.

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Parisi, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Arthur, Duncan; Ikoné, Bonaventura, Nico Gonzalez; Beltran. (53 Christensen, 16 Ranieri, 70 Pierozzi, 14 Dalle Mura, 37 Comuzzo, 8 Maxime Lopez, 38 Mandragora, 19 Infantino, 7 Sottil, 18 Nzola, 72 Barak, 77 Brekalo, 99 Kouamé) All.: Italiano. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno. Indisponibili: Castrovilli, Christensen, Dodò, Kayode, Mina. headtopics.com

