Serie A: l'analisi e i pronostici dell'intelligenza artificiale

Alle ore 15,00 si apre con Sassuolo-Bologna : Gollo-Predictor ci presenta una partita equilibrata con 1,25 goal attesi per entrambe le contendenti. Il pronostico è Under 3.5 ma la vera sorpresa (e quota interessante) è l' Under/Over Tiri in porta che potrai scoprire sul Gruppo Telegram . Nel match delle 18,00 tra Lecce e Torino gli expected goal della nostra IA sono 1,50 a 0,95 e qui la prima sorpresa: il Lecce sembra abbastanza favorito.

5 Tiri in Porta: scopri il numero esatto di tiri attesi per Gollo-Predictor . L'incrocio serale sembra anche il più scontato: tra Juventus e Verona passano circa 1,50 goal di differenza ed è proprio questo il primo verdetto di GOLLO con i 4 risultati esatti più probabili che sono 1-0, 2-0, 3-0, 1-1. Il pronostico di questo match, a formare il ' terno classico di Gollo ' si completa con Over 0,5 1° e 2° Tempo .

Italia Notizie

Leggi di più:

CorSport »

Giudice serie A: fermati per un turno Mourinho e tre giocatoriOltre al tecnico Roma squalificato anche preparatore portieri Leggi di più ⮕

I Leoni di Sicilia, trailer e data di uscita della serie di Paolo Genovese per Disney+Il (super) cast, le immagini e tutte le anticipazioni Leggi di più ⮕

Venezia, Pohjanpalo: 'Presto per dire chi andrà in Serie A. Ora battiamo il Pisa'Ospite del 'Panathlon Club Venezia' l'attaccante dei lagunari Joel Pohjanpalo ha rilasciato alcune dichiarazioni sul momento della formazione di Paolo Vanoli. Ecco uno stralcio di quanto riportato da Leggi di più ⮕

L'ideatore di The Bear, Christopher Storer, lavora a un'altra serie tv per FXLa rete sta collaborando anche con la sceneggiatrice Joanna Calo allo sviluppo di una comedy basata sul podcast This American Life. Leggi di più ⮕

- Salernitana, Inzaghi: 'Tifosi splendidi e grande società: c'è tutto per restare in serie A'Inizierà a breve la conferenza stampa del tecnico della Salernitana Filippo Inzaghi, pronto a presentare la sfida in programma domani sera allo stadio Ferraris contro il Genoa. Potrete seguire la dir Leggi di più ⮕

Pierpaolo Spollon fever: a quando una serie tutta per il Sebastiano di 'Blanca'?Blanca 2 è giunta a metà del racconto, stasera va in onda su Rai 1 la quarta puntata. E l'attenzione è sempre più concentrata sul rapporto della consulente della Polizia con Sebastiano Russo, interpretato da Pierpaolo Spollon. Leggi di più ⮕