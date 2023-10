Serie A: Juventus-Verona, probabili formazioni DIRETTA

"Vlahovic era più avanti di Chiesa, adesso Federico è tornato in gruppo dopo tre settimane di non allenamento: la squadra sta bene, ma attenzione al Verona": così il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, sulle condizioni dei bianconeri alla vigilia della sfida contro i gialloblu.

"Nessuno vuole ricacciare indietro la parola scudetto, il calcio è fatto di momenti ma dobbiamo essere realisti: stiamo lavorando bene, dobbiamo migliorare quotidianamente perché la Juve abbia un futuro": così il tecnico bianconero, Massimiliano Allegri, sulla possibilità di passare in testa alla classifica battendo il Verona.

Probabili formazioni Juventus (3-5-2): 1 Szczesny; 4 Gatti, 3 Bremer, 24 Rugani; 22 Weah, 16 McKennie, 5 Locatelli, 25 Rabiot, 11 Kostic; 18 Kean, 9 Vlahovic (23 Pinsoglio, 36 Perin, 7 Chiesa, 13 Huijsen, 14 Milik, 15 Yildiz, 17 Iling-Junior, 20 Miretti, 27 Cambiaso, 40 Mancini, 41 Nicolussi Caviglia, 47 Nonge). All.: Allegri. Squalificati: Fagioli, Pogba. Diffidati: Rabiot. Indisponibili: Alex Sandro, Danilo, De Sciglio.

Verona (3-4-1-2): 1 Montipò, 24 Terracciano, 27 Dawidowicz, 23 Magnani, 5 Faraoni 18 Hongla, 90 Folorunsho, 3 Doig, 8 Lazovic, 99 Bonazzoli, 11 Djuric. (34 Perilli, 22 Berardi, 2 Amione, 42 Coppola, 33 Duda, 25 Serdar, 37 Charlys, 38 Tchatchoua, 26 Ngonge, 31 Suslov, 30 Saponara 13 Cruz, 77 Mboula, 9 Henry). All.: Baroni Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno. Indisponibili: Hien e Cabal.

